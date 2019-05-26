Петрозаводск, 26 мая, 2019, 12:09 — ИА Регнум. 34 человека были эвакуированы с двух верхних этажей девятиэтажного здания дома-интерната для ветеранов в городе Петрозаводске из-за возгорания. Об этом 26 мая сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Карелии.

Иван Шилов ИА REGNUM Тушение пожара

По предварительной информации, возгорание возникло около 09:09 по местному времени на восьмом этаже девятиэтажного дома-интерната для ветеранов, расположенного на Комсомольском проспекте в Петрозаводске. Загорелись постельные принадлежности, были сильно задымлены восьмой и девятый этаж здания.

В здании на момент возникновения пожара находились 179 ветеранов и восемь сотрудников дома-интерната. С двух верхних этажей были эвакуированы 34 человека. Пострадавших нет. Все эвакуированные были размещены в актовом зале здания.

Возгорание было ликвидировано в 09:29 по местному времени. Для ликвидации пожара были привлечены 43 человека личного состава и 13 единиц техники.

В настоящее время производится проветривание помещений, выясняются причины и обстоятельства возникновения пожара.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели троих детей и одного взрослого при пожаре в четырёхквартирном жилом доме в деревне Скворцово Красноярского края. Причины возгорания устанавливаются.