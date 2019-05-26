Мадрид, 26 мая, 2019, 10:53 — ИА Регнум. «Эти пять лет Европейского парламента, которые сейчас подходят к концу, были ничем иным, как периодом Брексита, победы Трампа в Соединенных Штатах и Макрона во Франции; миграционного кризиса и подъема национал-популизма. Кроме того, была попытка переворота в Каталонии, имевшая меньшие международные последствия, чем хотелось бы предполагаемым виновным. Тем не менее, вопреки всем этим событиям, если нужно выбрать то, что в действительности отмечало этот период, я сказала бы, что это дезинформация — термин более уместный и широкий, чем fake news», — пишет в статье, опубликованной в испанском издании ABC, Беатрис Бесерра, вице-председатель подкомиссии по правам человека в Европарламенте, депутат от партии Alde (Альянс либералов и демократов за Европу).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Во всем виноваты русские

Дезинформация сыграла свою роль во всех вышеперечисленных событиях. Брексит и победа Трампа без нее были бы немыслимы, считает Бесерра. Франция вышла из опасной ситуации невредимой, но всё висело на волоске. Европейский национал-популизм, от Будапешта до Рима, дезинформацией питается. Требует объяснений и каталонское дело.

«Дезинформация возникла в это время как кризис безопасности, особенно когда стало заметно, что ей способствуют не слишком дружелюбные иностранные правительства, такие как возглавляемое Владимиром Путиным в Москве (так в оригинале — прим. ИА REGNUM). Мы обратились к экспертам, и они нам объяснили, что речь шла о способе ведения гибридной войны, целью которой было воспользоваться преимуществами либеральных демократий как их слабыми местами: свобода самовыражения облегчила распространение «троллей», которые раскалывали общество и подрывали доверие к институтам власти», — отмечено в статье.

После этого возникла обеспокоенность ролью социальных сетей, заставившая взглянуть по-новому на эти платформы, которые теперь формируют часть повседневной жизни европейцев.

«Мы поняли, что новые цифровые экосистемы являются благоприятной средой для распространения дезинформации, и что данные, которые мы оставляем самым невинным образом в обмен на фото котиков, рассказывают о нас больше, чем знают даже ближайшие родственники», — пишет европарламентарий.

Это заставило Европу осознать, до какой степени дезинформация ставит под угрозу основы либеральной демократии. Цель этого явления не столько обманывать, сколько добиваться того, чтобы «население отказалось знать правду, выбросило белый флаг вместо понимания фактов и перешло к своим племенным предрассудкам». Без общей уверенности, что можно разделить одну фактическую почву, нет надежды достичь хотя бы малейшего консенсуса, который обеспечивает демократическое сосуществование, подчеркивает Беатрис Бесерра. Именно это поставлено на карту.

«Я могу подтвердить, что Европейский союз действует. Осознав проблему, оперативно начала работу группа экспертов, которая проанализировала чрезвычайно сложную задачу и подготовила доклад, отражающий эту сложность, а также порекомендовала избегать решений, подвергающих риску свободу самовыражения. Тогда Европейский союз разработал план, который уже вступил в силу и концентрируется на четырех областях: обеспечить ресурсами Службу внешнеполитической деятельности, чтобы улучшить выявление дезинформации; создать Систему раннего предупреждения, которая обяжет национальные правительства информировать об обнаруженной атаке; сотрудничать с цифровыми платформами, в том числе подписать Кодекс передовой практики; увеличить способность граждан не становиться жертвами дезинформации», — рассказала политик.