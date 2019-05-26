Ганновер, Германия, 26 мая, 2019, 11:02 — ИА Регнум. Результатом боя между российским боксером Дмитрием Чудиновым и Арменаком Ованнесяном за вакантный титул чемпиона мира Всемирного боксерского совета (WBC) Asia, стала техническая ничья. Бой проходил 26 мая в Зальцгиттере (Германия).

Густав Ребергер. Боксёрский поединок. 1927

Первый раунд прошел при небольшом преимуществе Ованнесяна. Во втором предпочтительнее выглядел Чудинов, однако поединок был остановлен рефери, сразу после того как у российского боксёра открылось рассечение.

После небольшого совещания судейской бригадой было принято решение о технической ничьей в поединке, так как причиной рассечения Чудинова стало непреднамеренное столкновение боксеров головами.

Отметим, по итогам поединка в активе 33-летнего Дмитрия Чудинова стало 25 побед, пять поражений и три ничьих.