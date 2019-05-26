Вашингтон, 26 мая, 2019, 10:18 — ИА Регнум. Казахский боксер Данияр Елеусинов одержал верх над представителем Чили Луисом Норамбуэной в поединке, проходившем в рамках турнира по профессиональному боксу в Оксон-Хилле (США).

Kfb.kz Данияр Елеусинов

Соперники отстояли все заявленные шесть раундов боя. По их итогам судьи единогласным решением присудили победу Данияру Елеусинову со счетом 60:54, 60:54, 59:55.

Отметим, 28-летний Данияр Елеусинов является олимпийским чемпионом по боксу и теперь в его карьере в качестве профессионала 7 побед (3 — нокаутом) и ни единого поражения. У его 27-летнего соперника это второе поражение подряд, при трех победах и одной ничьей.