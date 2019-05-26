Санкт-Петербург, 26 мая, 2019, 09:47 — ИА Регнум. 26 мая в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии имени Дм. Шостаковича открывается Международный фестиваль «Музыкальный Олимп». На открытии будет традиционно исполнена увертюра для симфонического оркестра «Виват, Олимп!», которую специально для форума написал Андрей Петров.

Иван Куликов. Натюрморт со скрипкой. 1890

Особенность фестиваля — участие в нем исключительно лауреатов престижных международных конкурсов. В 2019 году в празднике музыки принимают участие юные таланты из 13-и стран. Они продемонстрируют в лучших залах города — в Большом зале филармонии, Капелле, Мариинском театре — свое искусство игры на пианино, скрипке, кларнете, виолончели, гитаре, перкуссии и даже эуфониуме. Интерес искушенной петербургской публики, несомненно, вызовет выступление уже зарекомендовавших себя на солидных конкурсах девушек-дирижеров — кореянки Ювон Ким, японки Нодока Окисава и россиянки Анны Ракитиной.

Отдельно необходимо выделить концерты двух необычайно талантливых юных российских пианистов, уже выступающих с сольными программами на крупнейших площадках мира — это шестнадцатилетний Максим Ландо и одиннадцатилетняя Александра Довгань.

Участники также выступят в рамках социальной программы в Детском хосписе, в Доме ветеранов войны, в Доме ветеранов сцены имени Марии Савиной и в Следственном изоляторе «Кресты»

«Музыкальный Олимп» был основан в 1996 году пианисткой, продюсером, телеведущей Ириной Никитиной.