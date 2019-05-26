Неаполь, Италия, 26 мая, 2019, 09:45 — ИА Регнум. Бельгийский нападающий футбольного клуба «Наполи» Дрис Мертенс останется в команде как минимум ещё на один год. Об это рассказал сам футболист в своем комментарии после матча с «Болоньей» (3:2 в пользу «Болоньи»), его слова приводит 26 мая пресс-служба клуба.

Www.sscnapoli.it Дрис Мертенс

«У меня есть ещё год по контракту, и я остаюсь, потому что чувствую себя важной частью большого проекта», — заявил 32-летний футболист, отвечая на вопрос о своем будущем.

Также игрок отметил, что он счастлив снова забить в матче за команду и намерен побить рекорд словацкого форварда Марека Гамшика, установленный в период выступления последнего за «Наполи», по количеству голов за клуб.

Кроме этого, Мертенс рассказал, что, по его мнению, «Наполи» заслужил как минимум ничью в матче с «Болоньей», и что он сожалеет об этом проигрыше, так как команда хотела закончить нынешний сезон на хорошей ноте.

Отметим, Дрис Мертенс сыграл за «Наполи» в нынешнем сезоне в 47 матчах и отметился в них 19 голами.

Напомним, гол в матче с «Болоньей» стал 109 голом Мертенса в матчах за «Наполи» и это третий клубный результат. На первом месте словацкий форвард Марек Гамшик с 121 голом, на втором — легендарный аргентинец Диего Марадона со 115 мячами.