Вашингтон, 26 мая, 2019, 09:31 — ИА Регнум. Американский боксер Майкл Хантер провел удачную защиту своего титула чемпиона всемирной боксерской ассоциации (WBA) International в супертяжелом весе, победив представителя Бразилии Фабио Мальдонадо на турнире по профессиональному боксу, проходившему в Оксон-Хилле (США).

Клод-Шарль Бургонье. Нокаут

Поединок был остановлен рефери во втором раунде, после того ка Хантер дважды отправил своего соперника в нокдаун. Американцу была присуждена победа техническим нокаутом.

Отметим, это семнадцатая победа 30-летнего Майкла Хантера в профессиональной карьере при одном поражении. Для его 39-летнего бразильского оппонента, который более известен своими выступлениями в турнирах смешанных единоборств, в том числе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), это третье поражение при 26 победах.