Махачкала, 26 мая, 2019, 08:59 — ИА Регнум. С 26 мая по 1 июня в столице Дагестана Махачкале будет проходить I Международный фестиваль «Волшебный мир театра кукол стран БРИКС». В форуме принимают участие коллективы из пяти регионов России, а также кукольные театры из Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Откроется фестиваль 26 мая днем на площади перед Русским драматическим театром большим представлением всех кукольных театров, приехавший на первый смотр. Вечером зрители увидят спектакль Мытищинского театра кукол «Огниво» «Вишневый сад» по Антону Чехову. Дагестанскую публику ждет также несколько необычных для этого жанра постановок. Так труппа из Бразилии «Иллюзорио» покажет спектакль «Хрупкий», Театр кукол «Теремок» из Вологды — «Кармен», театр из Индии «Аакаар» — спектакль «Дола и Мару» по мотивам индийского эпоса, а китайский театр «Исследовательский институт кукольного жанра Янчжоу» «Миниатюры», основанные на национальном фольклоре.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Театральные куклы

В рамках фестиваля пройдет целый ряд мероприятий. Гостям представят иллюстративную книгу «Театральный словарь», театральные термины в ней представлены на языках стран — участниц фестиваля. В выставочном зале Союза художников Дагестана откроется выставка «Семейная династия» известного театрального художника, обладателя пяти премий «Золотая маска» Виктора Никоненко.

Торжественное закрытие фестиваля состоится 1 июня — в Международный день защиты детей. Дагестанский театр кукол представит сказочный спектакль «Алые паруса».