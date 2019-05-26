Дербент, Дагестан, 26 мая, 2019, 08:53 — ИА Регнум. Гибелью трех человек обернулось ДТП в Дагестане. Трагедия произошла поздно вечером 25 мая при въезде в город Дербент, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

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По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля «Приора» обогнал впереди идущую машину, но, завершая маневр, не справился с управлением. Легковушку занесло, она оказалась на встречной полосе и столкнулась с КамАЗом. Сам 25-летний водитель «Приоры» и двое его пассажиров 21 и 27 лет погибли на месте. Все трое — жители села Нижний Джалган Дербентского района республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая в Дагестане произошла авария с участием «Приоры» и пассажирской «ГАЗели». Последняя после столкновения загорелась из-за установленного газового оборудования. В результате ДТП погибли три человека: оба водителя и один пассажир «ГАЗели».

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