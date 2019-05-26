В браузере Edge от Microsoft появится встроенный переводчик
Вашингтон, 26 мая, 2019, 08:52 — ИА Регнум. В новом обновлении интернет браузера Microsoft Edge в версиях Edge Dev и Canary появился встроенный переводчик. Об этом сообщает Windows Latest.
Американская компания Microsoft выпустила обновления для браузера Edge в версии для разработчиков Edge Dev и ежедневно обновляемой сборки Canary. Среди основных изменений в версиях Edge Dev Build
Ожидается, что эти изменения появятся и в стабильной версии браузера.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле компания Microsoft отказалась от дальнейшего развития собственного движка EdgeHTML и перевела браузер Edge на открытый движок Chromium.