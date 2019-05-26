Вашингтон, 26 мая, 2019, 08:52 — ИА Регнум. В новом обновлении интернет браузера Microsoft Edge в версиях Edge Dev и Canary появился встроенный переводчик. Об этом сообщает Windows Latest.

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Американская компания Microsoft выпустила обновления для браузера Edge в версии для разработчиков Edge Dev и ежедневно обновляемой сборки Canary. Среди основных изменений в версиях Edge Dev Build 76.0.167.1 и Canary 76.0.168.0 отмечается появление встроенного переводчика текста веб-сайтов, а также изменение настроек «тёмного режима».

Ожидается, что эти изменения появятся и в стабильной версии браузера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле компания Microsoft отказалась от дальнейшего развития собственного движка EdgeHTML и перевела браузер Edge на открытый движок Chromium.