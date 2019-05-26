Бостон, США, 26 мая, 2019, 08:51 — ИА Регнум. Бывший нападающий английских футбольных клубов «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед» Уйэн Руни, ныне играющий за клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Ди Си Юнайтед», удачно реализовал пенальти на 90-й минуте матча с командой «Нью-Инглэнд Рюволюшен», чем спас свою команду от поражения.

Www.dcunited.com Матч между футбольными клубами «Ди Си Юнайтед» и «Нью-Инглэнд Рюволюшен»

Матч регулярного чемпионата MLS между клубами «Ди Си Юнайтед» и «Нью-Инглэнд Рюволюшен» состоялся в ночь на 26 мая в Фоксборо и закончился с ничейным счетом 1:1. В составе оппонентов «Ди Си Юнайтед» голом отметился Хуан Агудело.

Отметим, данный гол стал восьмым для 33-летнего Уэйна Руни в нынешнем сезоне и двадцатым в регулярных чемпионатах MLS.