Красноярск, 26 мая, 2019, 08:25 — ИА Регнум. В результатет пожара в четырехквартирном жилом доме в деревне Скворцово Шарыповского района Красноярского края погибли трое малолетних детей и мужчина. Об этом сегодня, 26 мая, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Красноярскому краю.

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По данным спасателей, в огнем погиб мужчина из квартиры №1 и трое малолетних детей из квартиры №2.

Площадь пожара составила 72 квадратных метра. В тушении пожара участвовали десять спасателей при четырех единицах техники.

Причины возгорания устанавливаются.