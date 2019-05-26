Вашингтон, 26 мая, 2019, 08:12 — ИА Регнум. Сотрудничество с тайваньским производителем полупроводниковых устройств TSMC имеет решающее значение для выживания китайской компании Huawei в свете американских санкций, рассказал инвестиционный аналитик CLSA Себастьян Хоу в эфире CNBC.

Магазин Huawei

Эксперт сообщил, что после запрета на поставки комплектующих от производителей из США китайская компания сможет поддерживать производство с помощью имеющихся запасов в течение шести-девяти месяцев.

«Я думаю, что до конца года у компании все должно быть в порядке со смартфонами и сетевым оборудованием», — отметил Хоу.

Он добавил, что в скором времени Huawei сможет добиться независимости от американских поставщиков полупроводниковых устройств. Так, дочерняя компания Huawei HiSilicon уже способна удовлетворить от 80% до 90% потребностей китайского технологического гиганта в микросхемах. Однако ключевые чипы, разработанные HiSilicon, производятся на мощностях тайваньской компании TSMC.

«Независимо от того, насколько хороши чипы HiSilicon, они не могут жить без TSMC, поскольку TSMC производит все передовые чипы HiSilicon. Это означает, что TSMC имеет решающее значение для выживания Huawei и плана Трампа по блокированию Huawei и Китая», — подытожил аналитик.

Отметим, что TSMC также является ключевым поставщиком некоторых американских компаний (например, Apple). При этом тайваньский производитель использует технологии, запатентованные американскими компаниями. Согласно недавнему решению администрации США, поставлять комплектующие и технологии Huawei не должны все компании, в производственных циклах которых используется более 25% американских технологий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 мая представители TSMC заявили, что продолжат сотрудничество с Huawei после того, как американские санкции в отношении этой компании вступят в силу.