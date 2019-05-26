Москва, 26 мая, 2019, 08:11 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил известного артиста Александра Калягина с 77-летием, соответствующая телеграмма появилась 25 мая на официальном сайте главы столицы.

Цитата из к/ф «Мертвые души». реж. Михаил Швейцер. 1984. СССР Александр Калягин в роли Чичикова

«На протяжении десятилетий вы вносите огромный вклад в развитие отечественного искусства и популяризацию театра. Ваши блистательные актерские работы снискали вам искреннюю любовь миллионов зрителей в нашей стране и за рубежом», — говорится в поздравительном сообщении.

Напомним, Александр Калягин родился 25 мая 1942 года в Кировской области. По первой профессии фельдшер. В 1965 году закончил Щукинское училище и приступил к работе в Театре на Таганке. За долгую карьеру актер сыграл в 40 спектаклях и в более чем 50 фильмах.