Братислава, 26 мая, 2019, 07:50 — ИА Регнум. Сэйв голкипера хоккейной сборной России Андрея Василевского в первом периоде матча полуфинала чемпионата мира со сборной Финляндии (0:1 в пользу финнов) признан лучшим среди полуфинальных игр нынешнего чемпионата.

(сс) Michael Miller Андрей Василевский

На 16-й минуте игры с финнами голкипер сборной России смог остановить ногой шайбу на линии ворот и удержать её там до свистка арбитра, несмотря на яростное сопротивление финских хоккеистов.

Вторым признано спасение ворот голкипера сборной Канады Мэтта Мюррея в другом матче полуфинала с командой Чехии. Третьим — сейв вратаря сборной Финляндии Кевина Ланкинена в матче России-Финляндия, который смог отразить бросок нападающего сборной России Александра Овечкина.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее сборная России по хоккею уступила команде Финляндии в полуфинальном матче чемпионата мира 2019 года со счетом 0:1. В матче за третье место сборная России сыграет с командой Чехии, игра состоится 26 мая.