Иерусалим, 26 мая, 2019, 09:34 — ИА Регнум. Вокалистка группы «Мы» Ева Краузе приняла решение о переезде из Израиля в столицу России, город Москва, об этом 25 мая артистка сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

LinaLiLina Группа «Мы»

Девушка разместила объявление о поиске жилья в российской столице, пообещав не устраивать в квартире ночных тусовок, а также подчеркнув свою доброту и опрятность.

Напомним, группа «Мы» поучила известность в результате громкого преступления, совершенного в 2018 году. Студент МГТУ Артем Исхаков, убивший и изнасиловавший свою соседку, а в последствии совершивший самоубийство, в предсмертной записке рассказал, что на ужасный поступок его подтолкнула композиция «Возможно», указанной выше группы.