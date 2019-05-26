Алжир, 26 мая, 2019, 07:45 — ИА Регнум. В Алжире президентские выборы могут быть перенесены, так как никто из кандидатов не подал документы о регистрации в установленные сроки. Об этом сегодня, 26 мая, сообщает алжирское издание «Аль-Хабар».

(сс) Dan Sloan Алжир

Кандидаты должны были подать документы до 25 мая включительно. Министерство внутренних дел Алжира сообщило, что более 70 потенциальных кандидатов запросили формы для регистрации на выборах и бланки для сбора подписей в свою поддержку.

При этом Конституционный совет Алжира, который отвечает за регистрацию кандидатов в президенты, не сообщил о том, что кто-либо из желающих побороться за кресло президента подал документы на регистрацию.

Это может означать автоматический перенос выборов главы государства, которые были намечены на 4 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, политический кризис в Алжире продолжается уже более трех месяцев. Началось все с того, что экс-президент Алжира Абдельазиз Бутефлика, который тяжело болен, и которому 82 года, был намерен в пятый раз баллотироваться на высший пост в стране. При том что у власти он находится с 1999 года.

Оппозиционные силы воспротивились этому и начали проводить акции протеста. 2 апреля Бутефлика объявил о своей отставке. Исполнять обязанности президента стал спикер парламента Абделькадер Бенсалах, который являлся близким соратником Бутефлика. именно он издал указ о проведении выборов 4 июля.

Но оппозиция выступает против проведения выборов 4 июля, так как контролировать избирательный процесс будут соратники Бутефлика, которым нет доверия.