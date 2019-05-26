Вашингтон, 26 мая, 2019, 07:45 — ИА Регнум. В новом клипе известной светской львицы Пэрис Хилтон приняла участие актриса Ким Кардашьян, соответствующее видео появилось на сервисе YouTube 24 мая.

Цитата из видео «Dimitri Vegas and Like Mike vs. Paris Hilton — Best Friend's Ass (Official Music Video)» пользователя Dimitri Vegas & Like Mike. youtube.com Пэрис Хилтон и Ким Кардашьян

Клип не отличается ни оригинальностью, ни интересным содержанием. В нем рефреном повторяется предложение «Я не могу перестать смотреть на пятую точку своей лучшей подруги».

Сюжет творения Хилтон достаточно прозаический: подруги появляются в ночном клубе, где и занимаются тем, чем обычно занимаются в подобных увеселительных заведениях.

Напомним, отношения между Кардашьян и Хилтон имеют давнюю историю. Ныне известная актриса долгое время находилась в тени наследнице сети отелей, являясь ее ассистенткой, периодически подвергаясь унижениям со стороны капризной светской львицы.