Чебоксары, 26 мая, 2019, 07:02 — ИА Регнум. В Чувашии освобождён от должности арестованный заместитель председателя Кабинета министров республики — министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин. Соответствующий указ подписал глава региона Михаил Игнатьев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Указ об освобождении от должности глава минэкономразвития Чувашии Владимира Аврелькина подписан вечером 25 мая. Срок содержания под стражей — до 12 июня 2019 года.

Накануне отставки стало известно о том, что возбуждено второе уголовное дело — по подозрению в пособничестве в мошенничестве. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, он был арестован 14 декабря 2018 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями в рамках предоставления субсидий из республиканского бюджета. Его сообщниками следствие считает двух человек. По данным следствия, злоумышленники реализовывали аферу с незаконным получением субсидий на 20 млн рублей через ряд аффилированных с Владимиром Аврелькиным подставных фирм.

После возбуждения уголовного дела массовые проверки начались в министерстве экономического развития Чувашии.