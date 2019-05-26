Сургут, Югра, 26 мая, 2019, 06:30 — ИА Регнум. Пассажиры самолёта Boeing 737−500 авиакомпании Utair уже добрались до Ходжента (Таджикистан). Об этом говорится на официальном сайте аэропорта Ходжента.

Петр Данилов ИА Красная Весна Пассажиры в самолете

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолёт, выполнявший рейс UT 759 Сургут — Ходжент, был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Причиной стал сигнал о неполадках.

Посадка прошла мягко. Пассажирам был предоставлен резервный борт и через некоторое время они покинули Югру.