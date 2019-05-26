Посол Украины в ФРГ пригрозил России «гамбургскими» санкциями
Берлин, 26 мая, 2019, 05:42 — ИА Регнум. Украина предложит ввести против России новые, «гамбургские» санкции, если Москва проигнорирует решение Международного трибунала по морскому праву, касающееся инцидента в Керченском проливе. Об этом заявил украинский посол в Германии Андрей Мельник в беседе с «Укринформ».
Мельник назвал решение трибунала «убедительной дипломатической победой» и мощным козырем, который позволит добиться освобождения украинских моряков. Российские пограничники задержали три украинских корабля в ноябре 2018 года в Азовском море за нарушение прохождения через Керченский пролив.
Теперь, утверждает дипломат, Украина вправе обратиться в МИД Германии и потребовать повлиять на Москву. Если Москва не отреагирует, Киев намерен «продвигать идею введения новых — гамбургских — санкций», заключил он.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву занял сторону Украины, разбирая Керченский инцидент. Суд потребовал от России освобождения украинских моряков и возвращения Киеву задержанных кораблей. Напомним, в России содержатся под стражей украинцы, которые находились на кораблях-нарушителях.
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