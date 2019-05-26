Вашингтон, 26 мая, 2019, 04:54 — ИА Регнум. Переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро могут идти только вокруг его отставки, говорится заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус. В Госдепе надеются, что переговоры в Осло сосредоточатся на этой задаче.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дядя Сэм

Ортэгус напомнила, что США поддерживают стремление венесуэльского народа «вернуть демократию» и прекратить «нелегитимное» правление Мадуро. Прежние усилия, направленные на отстранение Мадуро и проведение в Венесуэле «свободных выборов» ни к чему не привели.

«Единственное, о чем можно вести переговоры с Николасом Мадуро, — это условия его ухода», — говорится в заявлении Госдепа.

Отмечено также, что прогресс станет возможен, если этой задаче будут посвящены переговоры в Осло.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая в Осло состоялись переговоры между представителями президента Венесуэлы Николаса Мадуро и лидера оппозиции Хуана Гуайдо. МИД Норвегии 25 мая анонсировал новые переговоры в рамках подготовительного этапа к диалогу сторон.

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