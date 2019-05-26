Вашингтон, 26 мая, 2019, 04:12 — ИА Регнум. Решение суда, заблокировавшее выделение средств на строительство участков стены на мексиканской границе, будет обжаловано. Об этом написал президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Стена

Временный запрет на использование средств оборонного ведомства для приграничного заграждения наложил федеральный суд Калифорнии. По словам Трампа, такое решение угрожает безопасности на границе и способствует распространению преступности, наркотиков и торговли людьми.

«Мы просим об ускоренной апелляции!» — написал Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Пентагон заключил контракты на сумму около $1 млрд на возведение приграничной стены с двумя компаниями. Ранее Трамп объявил на границе чрезвычайный режим, чтобы направить около $6,4 млрд на строительство барьеров в обход конгресса. Против этого его решения были поданы иски.

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