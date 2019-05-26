Донецк, 26 мая, 2019, 03:26 — ИА Регнум. Украинские военнослужащие в возрасте 54, 49 и 48 лет задержаны в Донецкой Народной Республике. Об этом написала украинский доброволец Дарья Андрусенко-Якотюк на своей странице в Facebook.

ИА Красная Весна Солдат ДНР

Он отметила, что бойцы 43-го отдельного мотопехотного батальона «Патриот» направлялись в пункт постоянной дислокации бригады и решили сократить путь. В результате восемь украинских военных, беспрепятственно преодолев линию разграничения, оказались на территории ДНР и были взяты в плен.

В списке пленных указаны старший солдат Борис Пундор 1965 года рождения, прапорщик Виктор Шайдов 1970 года рождения и старший солдат Ким Дуванов 1971 года рождения. Остальным военнослужащим от 25 до 38 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДНР заявили о задержании восьмерых украинских диверсантов вблизи населённого пункта Новотроицкое. Бойцы ВСУ ехали в грузовике и отклонились от намеченного маршрута.

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