Канны, Франция, 26 мая, 2019, 01:48 — ИА Регнум. Картина «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо получила «Золотую пальмовую ветвь» — главный приз 72-го Каннского кинофестиваля. Таково было решение жюри, объявленное на торжественной церемонии во Дворце фестивалей на набережной Круазет.

Цитата из к/ф «Паразиты». реж. Пон Чжун Хо. 2019. Южная Корея В телефоне

Фильм Пон Чжун Хо повествует о семье бедняков, которые хотят поправить свое положение любыми путями. Награду режиссер получил из рук французской актрисы Катрин Денёв.

Работа французского режиссера Мати Диоп «Атлантика» получила гран-при. Призом за лучшую режиссуру были отмечены бельгийцы Жан-Пьер и Люк Дарденны, представившие на смотр драму «Молодой Ахмед».

Испанец Антонио Бандерас, сыгравший в картине Педро Альмодовара «Боль и слава», признан лучшим актером. За лучшую женскую роль награждена английская актриса Эмили Бичем, снявшаяся у Джессики Хауснер в фильме «Малыш Джо».

Как сообщало ИА REGNUM, фильм «Дылда» российского режиссёра Кантемира Балагова получил на фестивале в Каннах приз за лучшую режиссуру в рамках конкурса авторского кино «Особый взгляд».

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