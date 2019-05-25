Берлин, 26 мая, 2019, 01:05 — ИА Регнум. Россия должна принять во внимание решение Международного трибунала ООН по морскому праву и освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе после вторжения в территориальные воды. Об этом говорится в заявлении МИД Германии, передает RT.

(сс) Wmeinhart Резиденция Трибунала ООН по морскому праву в Гамбурге

Украинские моряки должны быть немедленно освобождены, а корабли — возвращены Украине. Такой шаг стал бы важным вкладом в «необходимую деэскалацию», добавили в Берлине.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая Международный трибунал Организации Объединённых Наций по Морскому праву занял сторону Киева, рассматривая иск Украины к РФ, поданный после задержания украинских моряков в российских водах в ноябре 2018 года. В МИД России на это вновь заявили, что возможность задействования Конвенции ООН по морскому праву 1982 года для разрешения инцидента в Керченском проливе исключена.

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