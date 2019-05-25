Махачкала, 25 мая, 2019, 23:34 — ИА Регнум. В Дагестане столкнулись два транспортных средства — грузовик и легковой автомобиль. Об этом сообщил РИА «Дагестан» источник в силовых структурах республики.

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По словам источника, авария произошла в субботу, 25 мая, у въезда в Дербент. По последним данным, в результате происшествия погибли три человека (жители села Нижний Джалган).

В настоящее время выясняются причины аварии.

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