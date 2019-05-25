Тула, 25 мая, 2019, 22:55 — ИА Регнум. Мусор не пройдет, не пролетит и не свалится не пойми где, создав таким образом несанкционированную свалку. В перспективе его разделят, переработают, а может и сожгут. По такому пути собирается, впрочем, уже идет Тульская область. Выводы штаба «Народный контроль ЖКХ» озвучили на очередной встрече. Обсуждение горячей темы не смог обойти губернатор Алексей Дюмин.

Tularegion.ru Мусорные контейнеры

Позитивные изменения, но не без провинившихся

Вступившая с 1 января 2019 года в стране новая система обработки твердых коммунальных отходов наделала много шума. В некоторых регионах началась протестная активность. Местные власти едва ли справлялись с негативным настроением. В Тульской области масштабных (прогремевших на всю страну) массовых сходов граждан удалось избежать. Проблемы всплывают точечно и чаще ложатся на плечи муниципальных руководителей, естественно, под контролем губернатора. Эксперты считают, что недовольства в виде митингов в субъекте ЦФО не перешли в активную фазу из-за грамотной работы населения, которую Алексей Дюмин поручил продолжить.

«Люди должны получать конкретные ответы на свои вопросы, а не шаблонные отписки», — сказал на первом подобном совещании руководитель Тульской области.

Открывая работу штаба, глава региона отметил, что с момента внедрения новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами произошли позитивные изменения. Устанавливаются новые емкости для сбора мусора, появляются современные мусоровозы, обустраиваются контейнерные площадки, началось проектирование и строительство современных объектов в сфере обращения с коммунальными отходами.

«Сейчас система работает даже там, где раньше организованного вывоза мусора вообще не было. Но самое важное — все эти отходы теперь вывозятся цивилизованно, а не сваливаются в леса и овраги», — сказал Алексей Дюмин.

Тем не менее темпы, по мнению Дюмина, необходимо наращивать. В частности, усилить взаимодействие между всеми участниками процесса: управляющими компаниями, региональными операторами, муниципалитетами.

Генеральный директор регоператора «МСК-НТ» Елена Поволоцкая в докладе затронула тему замены мусоросборников. В планах у компании заменить 10 тысяч, сегодня установлено 4,5 тысяч. До конца обещали оснастить свою территорию обслуживания до 1 июля текущего года. А после замгубернатора Сергей Егоров заострил внимание на главах муниципалитетов, которые «формально подходят к вопросу». Реакция Дюмина была однозначной: в течение двух часов предоставить список «провинившихся». Тульский губернатор не часто идет на крайние меры, да и в этом случае вряд ли примет кардинальное решение. Однако сигнал прозвучал и прав на ошибку у этих местных чиновников явно убавилось.

Губернатор подчеркнул, что создание контейнерных площадок, отвечающих современным требованиям, замена старых контейнеров и соблюдение графиков вывоза мусора — наиболее актуальные вопросы на данный момент. Чтобы эффективнее организовать эту работу, нужно внедрять передовые технологии. Уже сейчас есть перспективные отечественные разработки — например, комплекс из «умных» датчиков для контейнеров, онлайн-платформы и мобильного приложения для водителей мусоровозов. Система нужна, чтобы водитель всегда знал, как наполняется каждый контейнер и когда его пора опустошать.

По словам заместителя губернатора Сергея Егорова, сегодня в Тульской области 7 106 контейнерных площадок и 18 956 мусоросборников, большую часть которых необходимо заменить. Представители еще одного регионального оператора — ООО"Хартия» сообщили, что заменили уже 7 832 контейнеров (планировалось 7 309).

Тульская область из бюджета на девять типовых проектов по увеличению контейнерного парка выделила порядка 45 млн рублей. Средства поручено распределить и определить межмуниципальные площадки, где таких мест еще нет. Решение, в принципе, прозрачное. В противном случае районы рискуют снова «провалиться» и создать несанкционированные свалки, которых сегодня в регионе около 200.

Активность проснулась

Недопонимание поначалу породило у жителей Тульской области массу вопросов: за что и как платим, где контейнеры, почему мусор попросту не вывозится. Но спустя пять месяцев действия «мусорной реформы», собираемость платежей за строку «Обращение с ТКО» составила выше 88%. Во-первых, граждане осознали, что от нововведения не сбежать. Во-вторых, часть вопросов переступила порог «непринятия, гнева, торга» и вошла в стадию «осознание и принятие».

О том, что население проявляет большую активность, говорили многие выступавшие. По словам руководителя Центра общественного контроля ЖКХ, заместителя председателя Тульской городской Думы Анастасии Дементьевой, с 11 марта, когда в 25 муниципальных образованиях региона начали работать общественные приемные, поступило больше 700 обращений, плюс — 530 звонков на региональный телефон «горячей линии». Характер обращений и тон разговора, как было отмечено, существенно изменился. Сегодня туляки все больше включаются, что называется, в «отладку» системы. Люди хотят, чтобы мусор вывозился по графику, чтобы контейнерные площадки содержались в чистоте. Многих интересуют перспективы внедрения раздельного сбора отходов и их переработки.

Ведущий аналитик «Института региональной экспертизы» Игорь Оников подчеркнул, что присутствие Алексея Дюмина на заседании штаба «Народный контроль. ЖКХ» говорит о вовлеченности первого лица региона в проблематику.

«Все мы знаем, как непросто, натужно проходит в регионах так называемая «мусорная реформа». И держать руку на пульсе — это верный способ погружения в проблематику и предлагать решение на основе коллективных практик, — отмечает эксперт. — Алексей Дюмин перманентно сигнализирует идею, что конечным благополучателем всех изменений должны быть жители Тульской области. И несмотря на пикантность мусорной тематики, ее противоречивости, в конце концов положительный эффект проявится в будущем в сортировке мусора, его переработке, вторичного использования мусора. Это долговременный эффект».

Кстати, на совещании презентовали интерактивный сервис контроля вывоза твердых бытовых отходов. Туляки единственные, кто сделали такой сервис абсолютно открытым для любого жителя региона. Похожие системы есть в других регионах России, но они используются только самими регоператорами для контроля работы подразделений.

Переходя по ссылке, пользователь попадает на страничку, где есть информация о территориях ответственности обоих региональных операторов. Еще один «клик» — на название регоператора, и «юзер» попадает на интерактивную карту, где указаны все контейнерные площадки. Цвет значка, которой отмечена каждая из них, позволяет сразу увидеть, вывезен мусор или нет. После вывоза мусора, для каждой площадки на сервисе размещается фото «до» и «после», «подделать» которые, как заверил Николай Воробьев, нельзя: разместить «для галочки» старые фотографии не получится. Пока сервис работает в пилотном режиме. В него вошли 9 муниципальных образований. К середине лета охват обещают сделать стопроцентным.

«Этот опыт — один из передовых в России. Современные онлайн-инструменты позволят нам контролировать ситуацию в режиме реального времени», — сказал губернатор Дюмин и предложил на карте указывать места несанкционированных свалок.

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Представители регоператора заявили сегодня, что намерены тиражировать тульский опыт онлайн-контроля вывоза ТКО и в других регионах. Это в очередной раз позволит Тульской области позиционировать себя на федеральном уровне и вновь обратить на себя внимание центра и других глав субъектов РФ.

Экологическое воспитание

Замминистра природных ресурсов и экологии Кирилл Сорокин доложил, что на 31 декабря 2018 года в Тульской области было зафиксировано 205 несанкционированных свалок. 91 из них уже убрана на субботниках и в рамках заключенных муниципальных контрактов. По ликвидации оставшихся разработаны дорожные карты, из них по 43 объектам в министерство природных ресурсов и экологии региона направлены заявки на получение межбюджетных трансфертов.

В выявлении и ликвидации несанкционированных свалок участвует и общественность. Созданы так называемые «Экопатрули».

"Работа по внедрению нового порядка обращения с ТКО идет системно. Мы постепенно добиваемся улучшения показателей — и количественных, и качественных. Именно этого ждут от нас жители», — сказал губернатор.

Но если с мусоросборниками, контейнерами все более или менее прояснилось, с дальнейшей переработкой отходов, которая к 2022 году должна составлять не менее 30%, пока есть вопросы.

«Появление объектов новой системы вызывает споры по всей стране. На медиафоруме ОНФ президент как раз говорил, что никто не хочет зарасти мусором, но и видеть рядом с собой мусороперерабатывающие заводы желающих тоже нет. Но если следовать мировому опыту, то никому эти объекты мешать не будут. Более того, они будут приносить еще и дополнительную пользу», — объяснил Алексей Дюмин.

Мировой опыт подсказывает: в большинстве дворов стоят по пять, а то и семь контейнеров для разных видов отходов, а некоторые государства уже давно отказались от использования пластиковой посуды и полиэтиленовой упаковки. Этот момент, по слова губернатора, надо вновь прорабатывать с жителями и повышать экологическую культуру в обществе.

Необходимость обратить внимание на следующий этап подчеркивает и аналитик «Института региональной экспертизы» Артем Богатырев.

«Как справедливо заметил тульский губернатор, необходимо повышать экологическую культуру общества, без раздельного сбора отходов реформа неполноценна. Далее идет переработка отходов, внедрение современных технологий, мусоросжигающих заводов, этого не надо бояться — нужно объяснять, что это объективная необходимость, нельзя более расширять полигоны ТКО, их надо рекультивировать, — говорит эксперт. — Власть это понимает, часть общества тоже, но информирование населения об эффективной работе с отходами должна вестись постоянно, необходимо донести, что это касается каждого. Туляки свою землю уважают и берегут, поэтому должны ответить ответственным отношением, не множить несанкционированные свалки, начать разделять вторсырье, учить этому своих детей, сделать область чище».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Тульской области на первом совещании о мусорном нововведении обсуждали снижение тарифов, недовольства граждан, а в 2018 году регион вошел в пятерку лидеров в стране по борьбе со стихийными свалками. В текущем, по поручению губернатора, субъект ЦФО должен занять как минимум третье место. Отметим, что борьба с несанкционированными входит в паспорт национального проекта «Экология».

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