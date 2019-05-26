Вильнюс, 26 мая, 2019, 07:40 — ИА Регнум. В Литве сегодня, 26 мая, одновременно со вторым туром президентских выборов, проходят выборы депутатов Европарламента от Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Впервые на 11 мест претендует более, чем 300 кандидатов из сразу 16 списков.

jeffowenphotos В Европарламенте

В прошлые разы за симпатии избирателей в Литве могли бороться только партийные списки, однако на этот раз, как уже дважды во время муниципальных выборов, за попадание в кресло депутата ЕП в Брюсселе или Страсбурге, могут бороться и так называемые общественные комитеты — некие объединения, которые не ограничены обязательной заявкой в минюст Литвы для регистрации, как партия.

В итоге сегодня за места в ЕП в Литве борются (перечисляем, как в бюллетенях):

1. Общественный комитет Prezidento Rolando Pakso judėjimas. Движение смещённого импичментом экс-президента Литвы Роландаса Паксаса. Именно Паксас, который сам в настоящий момент и является депутатом уходящего состава ЕП, возглавил этот список.

2. Союз крестьян и зелёных Литвы. Первый номер, действующий депутат Европарламента Бронис Ропе. Литовские «аграрии» — правящая в Литве партия. То, что Ропе, как первый номер, будет избран, нет никаких сомнений. Вопрос лишь будет ли он один или еще пройдет кто-то следом.

3. Партия зелёных Литвы. Первым номером в списке заявлен Ремигиюс Лапинскас. Политик, который в сегодняшней Литве находится даже не во втором, а в пятом эшелоне медийных персон. Про него ничего не известно, а кампания в ЕП — незаметная.

4. Социал-демократическая партия Литвы. Традиционно сильная в Литве, но в последние три года резко рухнувшая партия, которая, казалась, и вовсе может исчезнуть с небосклона так называемой литовской политической элиты. Особенно учитывая нового и молодого 30-летнего (с небольшим) председателя Гинтаутаса Палуцкаса. Тем не менее, первым номером значится Вилия Блинкявичюте. Пожалуй, одна из немногих политиков в Литве без негативного шлейфа. Кроме того, даже по европейской статистике, одна из самых активных депутатов ЕП среди всех стран.

5. «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы. Первым номером партия, которая в настоящий момент находится на подъёме, выставила историка Людаса Мажилиса. Именно он в немецких архивах нашёл одну из копий документов 1918 года, в котором немецкие власти уведомлялись о первой независимости Литвы. Сам документ утерян, найденная копия стала настоящим событием для страны.

6. Общественный комитет Lemiamas šuolis. Очередные статисты выборов с малоизвестным лидером списка Паулюсом Кунчинасом.

7. Центристская партия Литвы. Лидер партии — Наглис Путейкис, депутат Сейма, активный политик второго эшелона, баллотировался и на пост президента Литвы, однако оказался в конце списка симпатий избирателей. На выборах в ЕП первым номером выдвинут действующий депутат Европарламента (избранный в уходящем составе ЕП от либералов) Антанас Гуога. Он — один из самых успешных в мире игроков в покер, победитель международных турниров, богатый человек (бывший владелец в том числе столичного баскетбольного клуба Lietuvos rytas, главного соперника легендарного «Жальгириса» в Литве, ресторана и т.д.) Гуога ранее объявил, что уходит из политики, однако неожиданно согласился с предложением Путейкиса возглавить список его партии.

8. «Блок Вальдемара Томашевского» — Союза христианских семей и Русского альянса. Первым номером выступает бессменный лидер партии Вальдемар Томашевски. Литовские СМИ его называют самым пассивным депутатом ЕП от Литвы, которым он избирался не единожды.

9. Партия труда. Действующий депутат Европарламента, вернувшийся в литовскую политику основатель и вновь председатель Партии труда Виктор Успасских, вновь баллотируется в ЕП. На этот раз обещает всем гражданам зарплату минимум в 700 евро. До этого Виктор Успасских заседал в ЕП два срока полномочий. Почему не воплотил свои желания, не поясняет.

10. Общественный комитет Stipri Lietuva vieningoje Europoje, что переводится как «Сильная Литва в единой Европе». Первый номер — экс-генпрокурор Литвы, экс-глава парламента, и даже и.о. президента Литвы Артурас Паулаускас. Несмотря на должности, почти забытый политик в Литве, который уже много выборов подряд тщетно пытается вернуть былую славу и влияние.

11. Социал-демократическая партия труда. Первым номером выступает председатель партии Гедиминас Кикркилас. Это — отколовшаяся от социал-демократов партия, Киркилас — экс-премьер Литвы. В настоящий момент фракция партии входит в состав правящей коалиции. Киркилас в кампании в ЕП ничего избирателям не предлагает, кроме того, что, по его мнению, члены ЕП должны быть «опытными», как он сам.

12. Общественный комитет Vytautas Radžvilas: susigrąžinkime valstybę! Очередные статисты выборов с малоизвестным лидером списка Витаутасом Раджвиласом.

13. Общественный комитет Aušros Maldeikienės traukinys, что в переводе означает «Паровоз Аушры Мальдейкене». Аушра Мальдейкене — депутат Сейма, возглавляющая смешанную группу, которая не входит ни в одну фракцию. Доктор экономических наук, популярная в Литве политик, с высокой долей вероятности будет избрана в ЕП.

14. Союз свободы Литвы. Первый номер — трижды мэр Вильнюса Артурас Зуокас, который чрезвычайно хотел стать градоначальником литовской столицы в четвёртый раз, но во втором туре, как и четыре года назад, проиграл действующему мэру, либералу Ремигиюсу Шимашюсу. Чем именно Зуокас собирается заниматься в Европарламенте, он публично вообще не говорит.

16. После номера 14 сразу 16. Тут нет ошибки. Просто список Избирательной акции поляков Литвы Союза Христианских семей слился с Русским альянсом, а они изначально подавали заявки на участие в выборах, как разные блоки. 16-ый номер — «Саюдис либералов Литвы». Партия, которая точно войдёт в политическую историю страны. Первый номер — Пятрас Ауштрявичюс. Именно он после трагедии в Одессе писал публично, что «колорадских жуков, наконец,» стало меньше. При этом тогда этот политик ещё представлял литовский мэйнстрим, однако потом случился скандал вокруг литовской корпорации MG Baltic и оказалось, что именно литовские олигархи организовали эту партию и потом продвигали через неё нужные бизнесу законопроекты. В первую очередь о микрокредитах, которые стали настоящим смертным приговором для тысяч граждан страны. Насколько эта партия в принципе легальна сегодня, сколько на её счету смертей конкретных людей, ведь именно благодаря им в Литве процветала эра бесконтрольных быстрых кредитов даже по коротким сообщениям по мобильному телефону, пока решает суд. Но Пятрас Ауштрявичюс снова старается стать депутатом ЕП и публикует в своих соцсетях ролики, какой он принципиальный политик. Главная его тема, конечно же, «российская угроза». Он выставляет себя борцом с Кремлём и чуть ли не единственным воином с «русскими».

17. «Порядок и справедливость». Интересный для Литвы феномен. Партия организована Роландасом Паксасом, который, напомним, смещён импичментом. Пост председателя в итоге перенял молодой рядовой член Ремигиюс Жемайтайтис. Он же является первым номером в текущем списке ЕП. Партия изначально после прошлых парламентских выборов была «списана», однако в итоге начала возвращать утерянные позиции. Впрочем, хватит ли сил хоть одному члену пройти в ЕП, под вопросом.