Вашингтон, 25 мая, 2019, 21:55 — ИА Регнум. Решение Международного трибунала по морскому праву, который 25 мая 2019 г. потребовал от Российской Федерации освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков-нарушителей, прокомментировал специальный представитель государственного департамента США по Украине Курт Волкер.

Ministry of Defense of Ukraine ВМС Украины

«России давно пора освободить членов украинского экипажа и суда», — написал Волкер на странице в соцсети Twitter.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, три корабля Военно-морских сил (ВМС) Украины, которые незаконно вторглись в территориальные воды РФ и игнорировали предупреждения российских пограничников, были задержаны в Керченском проливе 25 ноября 2018 г. Члены экипажей украинских судов были арестованы.

Власти России назвали инцидент в Керченском проливе умышленной провокацией Киева.

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