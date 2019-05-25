Балашиха, Московская область, 25 мая, 2019, 21:11 — ИА Регнум. В Московской области решением суда заключён под стражу первый заместитель главы городского округа Балашиха, сообщили журналистам 25 мая в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Подмосковью.

Balashiha.ru Алексей Коваль

Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, расследуется уголовное дело по части 6 статье 290 УК РФ.

«По данным следствия, с лета 2018 года обвиняемый систематически получал от гендиректора одной из строительных компаний, занимающейся ремонтом и обслуживанием дорог, денежные средства в виде взятки в общей сумме не менее четырёх миллионов рублей за общее покровительство, заключение контракта и непроверку качества работы по ремонту дорог», — рассказали в пресс-службе.

Проведены обыски в служебном кабинете и по месту жительства. Также следователи устанавливают иных должностных лиц администрации, которые могут быть причастны к совершению преступления.

Должность первого замглавы Балашихи занимает Алексей Коваль.