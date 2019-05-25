Санкт-Петербург, 25 мая, 2019, 18:48 — ИА Регнум. В этом году турнир проходит в 19-й раз, собирая на одной арене более сотни гимнастов. Атлеты соревнуются за призы трехкратного олимпийского чемпиона, семикратного чемпиона мира, заслуженного мастера спорта Александра Дитятина.

Андрей Пронин ИА REGNUM XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019

Андрей Пронин ИА REGNUM XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019

Андрей Пронин ИА REGNUM XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019

Андрей Пронин ИА REGNUM XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019

Андрей Пронин ИА REGNUM XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019

Андрей Пронин ИА REGNUM XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019

Андрей Пронин ИА REGNUM XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019

С 22 по 26 мая будут определены призёры по программам М/С и КМС в личном многоборье и в командном первенстве.

Андрей Пронин ИА REGNUM XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019

Андрей Пронин ИА REGNUM XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019

Андрей Пронин ИА REGNUM XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019

Андрей Пронин ИА REGNUM XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019

Андрей Пронин ИА REGNUM XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019

Андрей Пронин ИА REGNUM XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019

Андрей Пронин ИА REGNUM XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019

Прямо сейчас спортсмены показывают свои навыки в спортивной гимнастике. Напоминаем, что в данном виде спорта атлетам необходимо продемонстрировать свои умения выполнения гимнастических упражнений на таких снарядах как гимнастические брусья, брёвна, кольца и перекладины.

Лучшие моменты соревнований для ИА REGNUM сфотографировал Андрей Пронин.

Андрей Пронин ИА REGNUM XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019

Андрей Пронин ИА REGNUM XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019

Андрей Пронин ИА REGNUM XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019

Андрей Пронин ИА REGNUM XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019

Андрей Пронин ИА REGNUM XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019

Андрей Пронин ИА REGNUM XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019

Андрей Пронин ИА REGNUM XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019

Андрей Пронин ИА REGNUM XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019

Андрей Пронин ИА REGNUM XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019

Андрей Пронин ИА REGNUM XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019

Андрей Пронин ИА REGNUM XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019

Андрей Пронин ИА REGNUM XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019