Москва, 25 мая, 2019, 18:06 — ИА Регнум. Около 100 человек эвакуированы из административного здания в центре Москвы после сообщения неизвестного об угрозе взрыва. Об этом 25 мая сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Телефонный террор

Сообщение об угрозе взрыва поступило от неизвестного в администрацию здания, расположенного на Новослободской улице. Это административное здание, в нём также находятся кафе, рестораны и банк.

Все находившиеся в здании были эвакуированы. На месте происшествия работают представители экстренных служб. Здание проверяют кинологи с собаками.

Ранее ИА REGNUM сообщало о проверке здания МГИМО после анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве.

Здание было проверено кинологами. Информация о минировании не подтвердилась.