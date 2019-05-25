Обнинск, Калужская область, 25 мая, 2019, 17:43 — ИА Регнум. Обнинским городским судом вынесен приговор в отношении бывшего заместителя начальника одного из следственных органов управления МВД России по Калужской области. Об этом сообщили 25 мая корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Передача денег происходила через банкомат

Следствием и судом установлено, что в декабре 2018 года подсудимый получил 150 тысяч рублей от местного жителя, которому пообещал решить вопрос о непривлечении его к уголовной ответственности.

Однако, сотрудник полиции ввел мужчину в заблуждение, поскольку решение об отказе в возбуждении уголовного дела было уже принято, а в действиях местного жителя отсутствовал состав преступления. Передача денег происходила через банкомат: злоумышленник вставил банковскую карту и ввел пин-код, а потерпевший положил на неё деньги.

Приговором суда, бывшему сотруднику полиции назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания виновный лишен права занимать должности в органах власти, связанных с выполнением функций представителя власти сроком на два года, а также лишен специального звания «майор юстиции».

Между тем, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, указанный сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.