Саратов, 25 мая, 2019, 17:31 — ИА Регнум. Одиннадцать человек пострадали в результате ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и фуры в Саратовской области. Об этом 25 мая сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

(сс) Rico Loeb Авария на трассе

Столкновение произошло на трассе Саратов — Сызрань — Волгоград. Пассажирский микроавтобус Peugeot следовал по маршруту Оренбург — Махачкала. После столкновения с фурой Volvo микроавтобус выбросило в кювет.

В салоне пассажирского автотранспорта на момент ДТП находились 13 человек. Из них 11 человек получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в лечебное учреждение.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Нижнем Новгороде, в результате которого погиб один человек, пятеро получили травмы. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, не справившись с управлением, совершил наезд на остановку общественного транспорта, где находились люди.