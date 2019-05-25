Санкт-Петербург, 25 мая, 2019, 16:50 — ИА Регнум. Более 250 автомобилей, грузовиков, автобусов, троллейбусов и трамваев приняли участие в V международном параде ретро-транспорта, который прошёл по улицам Санкт-Петербурга. Об этом 25 мая сообщила пресс-служба городского ГУП «Пассажиравтотранс», главного организатора мероприятия.

Retroparade.ru Парад ретро-транспорта в Петербурге

Парад стал кульминацией первого Международного фестиваля SPbTransportFest, который проходил в Санкт-Петербурге с 23 мая. По данным организаторов, в параде приняли участие раритетные автобусы и троллейбусы из частных коллекций и музеев российских и зарубежных транспортных компаний.

Зрители увидели уникальный троллейбус СВАРЗ-ТБЭС, который курсировал по маршруту внутри ВДНХ, единственный сохранившийся в России двухсекционный экземпляр автобуса «Икарус» венгерского производства, который мог единовременно перевозить до 250 человек.

Кроме того, в параде приняли участие автомобили ГАЗ-М1, ГАЗ М-20 «Победа», первый междугородний автобус отечественного производства ЗИС-127 и другие раритеты.

Специально для участия в параде, не имеющем по масштабу аналогов в России, прибыли транспортные средства из Москвы, Рязани, Ростова-на-Дону, а также из Эстонии, Германии, Финляндии. Специально для проезда участников парада в Санкт-Петербурге были введены ограничения движения на улицах.

В настоящее время все виды транспорта, участвовавшие в параде, выставлены для обозрения на Инженерной улице в Санкт-Петербурге.

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