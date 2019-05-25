Луганск, 25 мая, 2019, 16:14 — ИА Регнум. Украинский беспилотный летательный аппарат был сбит военнослужащими Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 25 мая сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

Сообщается, что беспилотный летательный аппарат типа «Крыло» был сбит 24 мая в результате умелых действий подразделений противовоздушной обороны Народной милиции.

Филипоненко заявил, что аппарат был сбит во время попытки провести воздушную разведку позиций подразделений Народной милиции.

В настоящее время аппарат отдан на изучение специалистам. В распоряжение экспертов поступили все фото‑ и видеофайлы, обнаруженные на борту летательного аппарата.

Ранее ИА REGNUM сообщало об осуждении жителя ЛНР за государственную измену. Верховный суд ЛНР признал мужчину виновным в совершении преступления против основ конституционного строя и безопасности государства. Суд приговорил жителя ЛНР к 12 годам тюремного заключения.