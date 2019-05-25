Великий Новгород, 25 мая, 2019, 15:50 — ИА Регнум. В 2018 году два депутата думы Великого Новгорода не заработали ни одного рубля, а один народный избранник задекларировал только 4 копейки дохода. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, это следует из сведений о доходах и имуществе депутатов городской думы, которые опубликованы на сайте городского парламента.

Кому достается национальный доход. (фрагмент)

Нулевой доход за 2018 год показал депутат Виталий Макаров (КПРФ), у которого в собственности также есть четверть доли квартиры площадью 70,7 кв. метра и автомобиль Renault Kangoo. Его супруга отчиталась о доходе в 171 тыс. рублей, на иждивении у депутата есть несовершеннолетний ребёнок. В думу Великого Новгорода в 2018 году Макаров избирался как временно неработающий, в городском парламенте он также никакого дохода не получает.

Ещё одна нулевая декларация — у Людмилы Карауловой, которая в 2018 году также была избрана в думу города от КПРФ, но затем вошла в состав депутатской группы «Коалиция развития». У неё в собственности — две квартиры (29,7 и 37,2 кв. метра) и легковой автомобиль BMW3201. При этом супруг Карауловой— депутат Новгородской областной думы и собственник строительной компании «Деловой партнер плюс» Михаил Караулов («Справедливая Россия») заработал в 2018 году 28,3 млн рублей.

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Депутат думы Великого Новгорода Владимир Федотов («Единая Россия»), являющийся генеральным директором ООО «АРР ПМ», задекларировал доход за 2018 год в сумме 4 копейки, при этом доход его супруги составил более 5,5 млн рублей. В собственности депутата — четверть доли в квартире площадью 44,5 кв. метра и ещё одна квартира площадью 55,8 кв. метра, в пользовании — жилой дом площадью 157,7 кв. метра, которым владеет его супруга. У неё также в собственности — два земельных участка и легковой автомобиль AudiQ7.

Самым богатым депутатом не только думы Великого Новгорода, но и вообще в Новгородской области в 2018 году стал лидер депутатской группы «Коалиция развития» в городской думе, индивидуальный предприниматель Юрий Бочаров (также является учредителем интернет-СМИ — прим. ИА REGNUM ). Он заработал более 149,6 млн рублей, его супруга — ещё 428 тыс. рублей. В совместной долевой собственности депутата с супругой — квартира (89,6 кв. метра) и кладовая, у его супруги — ещё два земельных участка и доли ещё в двух квартирах.

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Спикер думы Великого Новгорода Алексей Митюнов («Единая Россия») в 2018 году заработал около 1,4 млн рублей, его супруга — 554 тыс. рублей. У него с супругой в совместной долевой собственности — две квартиры (площадью 53,1 и 37,4 кв. метра), в собственности спикера думы — автомобиль Renault Sandero.

Вице-спикер Алексей Афанасьев («Справедливая Россия») заработал в 2018 году около 1,5 млн рублей, его супруга — 75,4 тыс. рублей, у него в собственности — два земельных участка, жилой дом (161,2 кв. метра), доля в квартире (74,1 кв. метра) и гараж, а также автомобиль Mitsubishi Outlander. Его супруга владеет автомобилем Opel Corsa.

Вице-спикер Татьяна Яковлева (КПРФ) отчиталась о доходе на сумму чуть более 1 млн рублей, её супруг заработал 751 тыс. рублей. В собственности депутата — половина доли в квартире площадью 63,8 кв. метра, а также два автомобиля — Mitsubishi L200 и Kia Spectra, в собственности супруга — земельный участок (6 соток).