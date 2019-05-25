Киев, 25 мая, 2019, 15:47 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что решение Международного трибунала Организации Объединённых Наций по морскому праву в деле об инциденте в Керченском проливе 25 ноября 2018 года якобы является «победой» Киева. Об этом Зеркаль заявила сегодня, 25 мая.

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«Это настоящая победа. Это то, за чем мы обращались в трибунал, и трибунал принял ясное и чёткое решение о немедленном освобождении кораблей и моряков», — заявила Зеркаль.

Также она отметила, что по решению трибунала Россия и Украина в течение месяца должны представить свои отчёты по ситуации в Керченском проливе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от России незамедлительно освободить 24 украинских моряка-нарушителя и три украинских боевых корабля, которые 25 ноября 2018 года незаконно вторглись на территорию Российской Федерации. При этом трибунал не счёл необходимым потребовать от Москвы прекращения уголовных дел в отношении украинских моряков-нарушителей.

Российская сторона не раз указывала, что у трибунала нет юрисдикции рассматривать Керченский инцидент, и какие-либо его решения российскую сторону ни к чему не обязывают.