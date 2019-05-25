Париж, 25 мая, 2019, 15:47 — ИА Регнум. Руководство футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» продлило контракт со своим главным тренером Томасом Тухелем, сообщает 25 мая официальный сайт парижской команды.

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Также сообщается, что контракт о сотрудничестве продлен с членами тренерского штаба Тухеля.

«Я счастлив и горжусь тем, что продлил контракт с «ПСЖ», — приводит слова немецкого специалиста официальный сайт парижского клуба.

Также главный тренер команды поблагодарил президента и клуб за оказанное доверие, и подчеркнул, что это обстоятельство укрепляет его стремление достичь с командой главных вершин.

Кроме этого главный наставник ПСЖ отметил, что он тронут поддержкой болельщиков.

«Уверен, что «ПСЖ» сможет показать, на что способен», — заключил Тухель.

Отметим, 45-летний Томас Тухель пришел на пост главного наставника ПСЖ летом 2018 года. команда под руководством немецкого специалиста закончила сезон на первом месте турнирной таблицы Лиги 1 французского футбольного чемпионата.