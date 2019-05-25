Новосибирск, 25 мая, 2019, 15:15 — ИА Регнум. Футбольный новосибирский клуб «Сибирь» и команда «Краснодар-2» разошлись миром в матче 38-го, заключительного тура футбольной национальной лиги России (ФНЛ).

Oddsfan.dk Ничья

Игра состоялась на поле новосибирского стадиона «Спартак» и закончилась со счетом 0:0.

Также в матче не было показано ни одной желтой карточки.

Отметим, по итогам матча и сезона «Сибирь» поднялась на девятое место в турнирной таблице ФНЛ. «Сибирь» с 37 очками закончила сезон на восемнадцатой позиции и выбыла из лиги. Также ранее из ФНЛ выбыли клубы «Тюмень» и санкт-петербургский «Зенит-2».