Архангельск, 25 мая, 2019, 14:54 — ИА Регнум. В среднем, норвежцы живут дольше россиян на 10 лет. При этом одной из главных причин смертности населения как в скандинавском государстве, так и в России являются сердечно-сосудистые заболевания. Об этом, выступая на Международном арктическом научном саммите, заявил зав. отделом инновационных программ Северного государственного медицинского университета Александр Кудрявцев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Ссылаясь на результаты совместного норвежско-российского исследования, Кудрявцев отметил, что в Норвегии доля людей, доживающих до 80-летнего возраста значительно превышает российский показатель.

«У нас, например, в 2013—2015 гг. только 16% мужчин дожили до этого возраста», — отметил он.

Исследователи проанализировали несколько показателей здоровья населения в возрасте 40−69 лет в России и Норвегии и узнали, что, например, по содержанию в крови липопротеинов низкой плотности («плохого холестерина»), показатели были примерно одинаковыми среди мужчин россиян и норвежцев. Однако показатели у русских женщин были хуже чем у норвежек. А вот сосудистые бляшки, к образованию которых приводит плохой холестерин, чаще встречаются у россиян — на 45% чаще у мужчин и на 30% чаще среди женщин.

«Распространенность перенесенного инфаркта миокарда среди русских мужчин была в 2 раза выше, чем среди норвежцев, а среди русских женщин перенесенные инфаркты отмечались чаще в 6 раз», — уточнил Александр Кудрявцев.

Перенесенные инсульты также существенно часто отмечались в России чаще, чем в Норвегии.

Инсульт также встречается в России чаще, чем в Норвегии. При этом русские мужчины курят в 2,5 раза чаще, чем норвежские. У женщин этот показатель примерно одинаковый. Ожирение как фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний более характерно для россиянок. Опережает Россия Норвегию и по гипертонии. Доля мужчин в возрасте 40−69 лет в России, имеющих гипертонию составляет 60% (против 40% в Норвегии), а доля женщин — 50% (против 28% в Норвегии).

«Над эффективностью лечения надо работать везде — и в России, и в Норвегии. Но у нас больший процент тех, кто принимает лекарства и при этом не достигает нормального уровня артериального давления», — рассказал Кудрявцев.

По его словам, ключевой разницей в этом вопросе является то, что в Норвегии препараты продаются только при наличии рецепта, а россияне имеют свободный доступ к покупке данных медикаментов и, возможно, «годами принимают то, что когда-то рекомендовал врач, не чувствуя улучшения и не контролируя свое состояние».

«Исследование показало, что разница в состоянии здоровья даже у тех, кто проживает в одинаковых северных условиях, огромна. И далеко не все зависит от климата, — сказал Кудрявцев, — для российских мужчин, например, самый тревожный фактор — курение, для россиянок — ожирение. Для россиян в целом — высокое артериальное давление».

Добавим, что в исследовании принимали участие 5000 человек из России и Норвегии.