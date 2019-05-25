Париж, 25 мая, 2019, 14:53 — ИА Регнум. 90 следователей и 30 технических экспертов потребовалось привлечь к расследованию обстоятельств взрыва на одной из пешеходных улиц города Лиона во Франции. Об этом 25 мая сообщил журналистам на пресс-конференции прокурор Парижа Реми Эйтз.

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Эйтз заявил, что следствие в данный момент располагает десятками показаний свидетелей. Также Эйтз подтвердил информацию о том, что бомба была взорвана дистанционно.

Кроме того, прокурор Парижа отметил, что снимки подозреваемого с камер видеонаблюдения будут опубликованы в ближайшее время.

В настоящее время известно, что мужчина лет 30−35 на велосипеде подъехал к пекарне неподалёку от площади Белькур и оставил там сумку. Это произошло около 17:30 по местному времени (18:30 мск). Мужчина находится в розыске.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Франции пока остерегаются квалифицировать взрыв в Лионе как теракт. Французский министр юстицииНиколь Беллоу по этому поводу пояснила, что нужно дождаться результатов расследования.