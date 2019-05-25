Вашингтон, 25 мая, 2019, 14:57 — ИА Регнум. Новый фильм именитого кинорежиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» может стать еще продолжительней, об этом 23 мая сообщает издание Slash Films.

Цитата из к/ф «Однажды в Голливуде». реж. Квентин Тарантино. 2019. США, Великобритания Леонардо Ди Каприо в роли Рика Далтона

Лента, премьерный показ которой состоялся на Каннском кинофестивале, имела солидный хронометраж — 2 часа 39 минут, однако Тарантино может ее значительно расширить.

«Я могу сделать фильм еще длиннее. Вырезать я ничего больше не буду, но могу кое-что вставить», — отметил кинорежиссер.

Продолжительность черновой версии фильма, которую собирал монтажёр Фред Раскин, составлял 4 часа 20 минут, но для фестиваля в Каннах ее пришлось значительно урезать. Премьера картины в российском прокате запланирована на 8 августа 2019 года.