Санкт-Петербург, 25 мая, 2019, 14:46 — ИА Регнум. Выбор Александром Бегловым времени и места для того, чтобы объявить о своем участии в выборах губернатора Санкт-Петербурга, не является случайным и объясняется как предшествующей политической карьерой Беглова, так и его уважением к избирателям. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 25 мая политолог Дмитрий Солонников.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов

Напомним, врио губернатора сообщил о своем решении баллотироваться днем в субботу, 25 мая, на встрече с жителями Курортного района Санкт-Петербурга.

Прежде всего, Дмитрий Солонников напомнил, что до выборов осталось немногим более ста дней, и большинство потенциальных кандидатов уже объявили о своих предвыборных планах. Аналогичного заявления давно ждали и от Беглова.

Но главным фактором стало то, что несколько дней назад в адрес врио губернатора стали поступать обращения от общественных организаций, в том числе объединяющих ветеранов и блокадников, от представителей волонтерского движения и Общественной палаты города, с просьбой принять участие в выборах в качестве кандидата.

«Когда официально обращаются заслуженные, уважаемые в городе люди, организации — их обращение должно получить какой-то ответ: или да, или нет. Затягивать паузу в этой ситуации было бы неприлично. Но Александру Беглову, очевидно, было необходимо еще раз обсудить этот вопрос с семьей, проконсультироваться с федеральной властью, которая доверила ему управление городом на переходный период, взвесить свои возможности и после всех обсуждений и консультаций принять взвешенное решение. И он его принял», — сказал Солонников.

С момента появления первых обращений к Александру Беглову прошло три дня, и его достаточно быстрый ответ на эти просьбы — знак уважения к людям, которые к нему обратились, ко всем избирателям, считает политолог.

Выбор Бегловым места для того, чтобы объявить о своем решении, также вполне объясним. В 1999—2002 году он возглавлял администрацию Курортного района, здесь осталось много людей, которые его знают лично, помнят его работу, отметил Дмитрий Солонников. Сам Беглов знает и помнит многих жителей и руководителей этого района.

«Ему там комфортно. Это нормально и естественно. Хотя для него, как для врио губернатора, близок и понятен и любой другой район города. И если бы у него сегодня по планам была поездка в другой район, то эти слова могли бы прозвучать и там», — считает эксперт.

Как подчеркивает Дмитрий Солонников, все реальные силы и потенциальные участники предвыборной кампании в Петербурге прекрасно понимали, что Александр Беглов обязательно будет выдвигаться в губернаторы, а все разговоры о том, что этого, якобы, не произойдет, и появится другой кандидат «от власти», были не более чем домыслами и слухами. Об этом свидетельствует вся современная политическая практика России — назначенный президентом врио затем участвует в выборах.

«Тот информационный шум, которые некоторые раздували вокруг ситуации с участием Беглова в выборах, говорит лишь о том, что они живут в своем придуманном мире — ну, что поделать, у нас свобода слова, пусть развлекаются», — резюмировал Дмитрий Солонников.