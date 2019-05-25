Химки, Московская область, 25 мая, 2019, 14:52 — ИА Регнум. Футбольный московский клуб «Динамо» переиграл тульскую команду «Арсенал» в матче 30-го тура молодежного российского чемпионата по футболу.

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Игра прошла на поле стадиона «Новогорск-Динамо» в Химках и закончилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0.

Автором единственного гола в игре стал нападающий московской команды Константин Тюкавин, который поразил ворота соперника на 84-й минуте матча.

Отметим, по итогам встречи московское «Динамо» набрало 58 очков и поднялось на второе место в турнирной таблице молодежного первенства России, опередив другую московскую команду — «Спартак». При этом у красно-белых, имеющих такое же количество очков в активе, есть в запасе одна игра.

Тульский «Арсенал» с 57 очками на четвертом месте, упустив очки, которые могли ему помочь занять третье место.