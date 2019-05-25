Москва, 25 мая, 2019, 14:11 — ИА Регнум. 25 мая в 23.00 Первый канал покажет фильм режиссера Алексея Германа-младшего «Довлатов». В 2018 году картина по решению продюсеров шла в широком прокате четыре дня. Правда, затем прокат был продлен еще на десять дней.

Иван Шилов ИА REGNUM Фильм Довлатов

Как сообщается на сайте канала, «Фильм повествует о нескольких днях из жизни писателя Сергея Довлатова в Ленинграде начала 1970-х годов, накануне эмиграции его друга, будущего лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского». В этот короткий временной промежуток авторы фильма пытаются вместить и встречи прозаика с разными людьми в разных ситуация, и литературную жизнь Питера, и зарисовки с «Ленфильма» и многое другое. В общем, создать яркий и запоминающийся образ Сергея Довлатова. Играет эту роль сербский актер Милан Марич. В фильме принимали участие Данила Козловский, Елена Лядова, Светлана Ходченкова, Антон Шагин, Артур Бесчастный и другие.

Фильм завоевал приз Берлинского кинофестиваля, получил премии «Золотой Орел» и «Ника».