Токио, 25 мая, 2019, 14:13 — ИА Регнум. Во время выступления российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой на ледовом шоу «Fantasy on Ice», проходившем в центральной префектуре Тиба к востоку от Токио, началось землетрясение. Об этом сообщила 25 мая в своем Instagram сама Алина Загитова.

Дарья Драй ИА REGNUM Дрожь земли

На видео запечатлен момент, когда снимающий рассказывает, что только что произошло землетрясение, а в ответ Алина Загитова шутит, что это просто она так откаталась.

Также известно, что магнитуда землетрясения составила 5,1, его эпицентр был расположен в южной части полуострова Босо, его очаг был расположен на глубине 40 км.

Отметим, в шоу «Fantasy on Ice» также принимают участие российские фигуристы Елизавета Туктамышева и Евгений Плющенко.

Напомним, Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой 2018 года в индивидуальном разряде, а также серебряной олимпийской чемпионкой в командных состязаниях. Евгения Медведева является двукратной чемпионкой мира (2016, 2017) и двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017).