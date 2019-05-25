Гамбург, Германия, 25 мая, 2019, 14:08 — ИА Регнум. Международный трибунал Организации Объединённых Наций по Морскому праву потребовал от Российской Федерации освободить украинские боевые корабли и украинских моряков-нарушителей, которые были задержаны в Керченском проливе после вероломного вторжения в территориальные воды России. Об этом сегодня, 25 мая, объявил председатель трибунала Пак Чжин Хён.

Никита Устинов ИА REGNUM Двойные стандарты

Напомним, что предыдущий президент Украины Пётр Порошенко в целях попытки срыва очередных выборов президента страны отдал приказ боевым кораблям ВМС Украины — двум артиллерийским катерам «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовому буксиру «Яны Капу» — скрытно войти в территориальные воды России, прорваться через Керченский пролив в Азовское море.

Все три корабля были задержаны российскими пограничникам. Украинские суда и моряки были арестованы. Идёт суд.

Желаемого эффекта Порошенко достичь не смог — он лишь ввел военное положение в приграничных с Россией регионах на несколько недель, а затем был вынужден его отменить и началась предвыборная кампания. Выборы президента Порошенко сокрушительно проиграл.

Однако данный инцидент Киев попытался использовать как повод для очередной информационной атаки на Россию. МИД Украины по приказу Порошенко обратился в Международный трибунал по морскому праву с запросом на принятие принудительных мер к РФ для освобождения украинских кораблей и моряков.

Российская сторона сразу заявила, что данный инцидент не находится в юрисдикции Международного трибунала по морскому прав и Москва в процессе участвовать не будет. Тем не менее 10 мая в Гамбурге состоялись первые публичные слушания по данному делу.

Как и ожидалось, трибунал встал на сторону Киева и потребовал освободить украинские корабли и моряков-нарушителей. Для российской стороны данное решение вряд ли будет иметь какие-то последствия.