Москва, 25 мая, 2019, 14:15 — ИА Регнум. Известная светская львица Тина Канделаки выступит продюсером сериала о порноактерах, об этом 24 мая она сообщила изданию «Ведомости».

Kremlin.ru Тина Канделаки

Канделаки примет участие в работе над пилотными эпизодами для сериала, повествующего об отношениях между двумя порноактерами. Проект оценивается в 1 млн рублей.

В случае, если пилотный эпизод о трогательных взаимоотношениях лиц, занимающихся столь экзотическим трудом, получит поддержку у зрителей, будет объявлено о запуске в производство всего сезона.